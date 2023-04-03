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فاز بأغلبية مطلقة

لاجئ سوري عمره 29 عامًا عمدة بألمانيا

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
لاجئ سوري عمره 29 عامًا عمدة بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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انتخب لاجئ سوري لمنصب عمدة قرية في جنوب غرب ألمانيا، رغم حداثة سنه.

انتخابات البلدية

وفي التفاصيل، ترشح ريان الشبل، البالغ من العمر 29 عامًا، هو عضو في حزب الخضر الألماني، كمرشح غير حزبي، ففاز بأغلبية مطلقة في انتخابات رئاسة البلدية الأحد في أوستلسهايم، وهي بلدية صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 2500 نسمة في ولاية بادن فورتمبيرغ.

ووصف الشبل، الذي احتل الصدارة في مواجهة مرشحين مستقلين آخرين بنسبة 55.4 بالمائة من الأصوات، النتيجة بأنها “مثيرة” وقال: إن أوستلسهايم مثلت قدوة في الانفتاح والعالمية.

وجعل الشبل الوصول الرقمي إلى خدمات الإدارة العامة في المنطقة، إحدى أولوياته خلال حملته، مستفيدًا من خبرته التي امتدت لسبع سنوات في العمل في بلدية ألتنغستيت المجاورة.

ولد ريان عام 1994 في بلدة السويداء جنوب غرب سوريا، وبدأ دراسته الجامعية في الإدارة المالية والمصرفية هناك، لكنه تخلى عنها بسبب اندلاع الحرب، وأكمل لاحقًا تدريبًا مهنيًّا بالأعمال المكتبية في ألمانيا.

وهاجر الشبل، وهو ابن مدرسة ثانوية ومهندس زراعي، إلى ألمانيا عام 2015.

ووفقًا لصحيفة جارديان، يعتبر الشبل الأول من بين ما يقرب من 430 ألف لاجئ سوري تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا بين عامي 2015 و2016 ليتم انتخابهم لمنصب أعلى في البلاد.

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