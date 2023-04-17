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بسبب ضائقة مالية

لاعب شطرنج كيني يرتدي النقاب للمشاركة ببطولة نسائية

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
لاعب شطرنج كيني يرتدي النقاب للمشاركة ببطولة نسائية
المواطن - فريق التحرير

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دفعت ضائقة مالية، لاعب شطرنج كينيًّا للتنكر في زي امرأة من أجل المشاركة بإحدى البطولات النسائية في بلده.

زي امرأة

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، تنكر ستانلي أوموندي (25 عامًا)، في زي امرأة بعد ارتدائه البرقع وغطاء الرأس، فيما يشبه النقاب، ونظارة شمسية أخفت ملامحه بالكامل.

ووفقًا لبي بي سي، فاز أوموندي بالبطولة وهو ما زاد من الشكوك حول هويته، ليتم اكتشاف أمره في النهاية.

وخرج لاعب الشطرنج ليعتذر عما فعله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن مروره بضائقة مالية دفعه لارتكاب تلك الحيلة، بحثًا عن كسب المال.

إيقاف اللاعب

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكيني للشطرنج: إن ستانلي أوموندي قد يتم إيقافه لسنوات عن ممارسة اللعبة، لكن لن يتم شطبه نهائيًّا.

وأردف رئيس الاتحاد أن المسؤولين لم يشكوا في أوموندي وقت دخوله المنافسة؛ كون ارتداء الحجاب أمرًا شائعًا في كينيا، لكن أن تتغلب امرأة مجهولة على جميع المتنافسات، تسبب في افتضاح أمره.

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