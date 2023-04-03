ظروف قاسية في طفولة الرزيزاء: لم يكن لديه ملابس شتوية اغتيال مدون عسكري روسي بقنبلة داخل تمثال أثمن هدية في حياة سعود بن محمد العبدالله لاعب كرة قدم ينقذ طفلًا من الاحتراق داخل سيارة هنري ردًّا على صافرات الاستهجان ضد ميسي: عليه العودة إلى برشلونة رفض استئناف النصر حول احتجاجه على مشاركة كنو في الديربي ديسمبر الماضي سيارة تطير في الهواء 20 مترًا بعد اصطدامها بحاجز جستنيه يكشف مفاجأة مدوية بشأن اقتراب نجوم عالميين من الدوري السعودي جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام في طمأنينة ويسر أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج
وثق مقطع فيديو لقطات مصورة لتفاعل المتابعين مع موقف مالك عبدالمنعم، لاعب الهلال سابقًا، حيث نال إعجاب العديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنقاذه طفل كاد يتسبب في حرق سيارة والده وهو بداخلها.
وأظهر الفيديو، اللاعب وهو يخرج مناديل محترقة من داخل السيارة التي تواجد فيها طفل صغير، تركه والده وحيده، فقام بحرق المناديل وكاد يتسبب بكارثة.
وقال مصور الفيديو: هذا المقطع في الزلفي وإللي تدخل وأنقذ الموقف هو لاعب الفيحاء مالك عبدالمنعم الله يجزاه خير، ولا كان راحت السيارة وإللي واقفين جنبها والمحل.