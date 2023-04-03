لاعب كرة قدم ينقذ طفلًا من الاحتراق داخل سيارة

وثق مقطع فيديو لقطات مصورة لتفاعل المتابعين مع موقف مالك عبدالمنعم، لاعب الهلال سابقًا، حيث نال إعجاب العديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنقاذه طفل كاد يتسبب في حرق سيارة والده وهو بداخلها.

وأظهر الفيديو، اللاعب وهو يخرج مناديل محترقة من داخل السيارة التي تواجد فيها طفل صغير، تركه والده وحيده، فقام بحرق المناديل وكاد يتسبب بكارثة.

وقال مصور الفيديو: هذا المقطع في الزلفي وإللي تدخل وأنقذ الموقف هو لاعب الفيحاء مالك عبدالمنعم الله يجزاه خير، ولا كان راحت السيارة وإللي واقفين جنبها والمحل.