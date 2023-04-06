لاعب كويتي يرفض مواجهة إسرائيلي ببطولة العالم للمبارزة

انسحب لاعب المبارزة الكويتي أحمد عوض، من بطولة العالم للمبارزة، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.

رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني

وأعلن المبارز الكويتي قراره، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه اتخذ هذه الخطوة رفضاً للاعتراف بـ الكيان الصهيوني، على حد قوله.

وكتب عوض: “الحمد لله على كل حال، تم انسحابي من بطولة العالم المقامة حاليا في بلغاريا، بعد تحديد مواجهتي مع لاعب من الكيان الصهيوني المحتل”.

تضامن مع فلسطين

وأضاف: “وذلك رفضًا للاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل وتضامنًا مع دولة فلسطين الشقيقة”.

وتابع عوض تغريدته بالقول: “كويتيون نحن دائمًا وأبدًا مع القضية الفلسطينية”.

تفاعل كبير

ولقي قرار عوض تفاعلاً كبيرًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مرتادو مواقع التواصل به وبدولة الكويت ومواقفها من القضية الفلسطينية.