Icon

خطر بيولوجي يهدد السودان Icon الإطاحة بأفغاني نقل وروج الحشيش في القصيم Icon حي العيد يبرز ثقافة وعادات مجتمع الرياض Icon معلومات هامة عليك معرفتها قبل بناء منزل أو شرائه بالاقتراض Icon توقعات طقس الرياض: أمطار وأتربة وشبه انعدام الرؤية Icon أول تعليق لترامب عقب إعلان ترشح بايدن Icon نقل عمر البشير ونائبه للمستشفى العسكري بالخرطوم Icon خبأ القات في مركبته بجازان فسقط في قبضة الأمن Icon سفينة عسكرية تصل إلى ميناء جدة على متنها 278 هنديًّا Icon أمن بيشة يقبض على شخص خبأ القات في مركبته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قضية فلسطين على جدول الأعمال منذ عقود

لافروف يرد على وفد إسرائيل المنسحب من مجلس الأمن

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
لافروف يرد على وفد إسرائيل المنسحب من مجلس الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الثلاثاء، على قرار الوفد الإسرائيلي بمغادرة اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية.

الرد الروسي

ورد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على وفد إسرائيل الذي انسحب من اجتماع مجلس الأمن احتجاجًا على جدول الاجتماع الذي بحث القضية الفلسطينية، بأن هذا الجدول صيغ منذ عقود ولا جديد فيه.

وأضاف لافروف: “عُقد الاجتماع على أساس بند مدرج في جدول أعمال مجلس الأمن، وجدول الأعمال صِيغ منذ عقود، والقضية الفلسطينية هي البند المدرج منذ أطول فترة، ولم يتم حلها من قبل أحد ولا بأي شكل”.

جدول أعمال مجلس الأمن

وأكد لافروف أنه تم بحث جدول أعمال مجلس الأمن مسبقًا، ولم يعترض أحد على بحث مشاكل الشرق الأوسط أمس الثلاثاء، بما فيها القضية الفلسطينية.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، أمس، عن حالة شديدة من الغضب داخل إسرائيل بسبب عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: إن مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، طلب تأجيل موعد الجلسة بسبب تزامنها مع يوم الذكرى الإسرائيلي، وهو يوم خصصته تل أبيب إحياءً لذكرى ضحايا الهجمات والجنود الذين ماتوا دفاعًا عن الاحتلال الإسرائيلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36 ألف ريال
السعودية اليوم

الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36...

السعودية اليوم
الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة والعالم
السعودية اليوم

الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة...

السعودية اليوم
أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج
السعودية اليوم

أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج

السعودية اليوم
تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا يضر!
السعودية اليوم

تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا...

السعودية اليوم
حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب...

الرياضة
4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى
السعودية اليوم

4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون...

السعودية اليوم