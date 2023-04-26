لافروف يرد على وفد إسرائيل المنسحب من مجلس الأمن

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الثلاثاء، على قرار الوفد الإسرائيلي بمغادرة اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية.

الرد الروسي

ورد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على وفد إسرائيل الذي انسحب من اجتماع مجلس الأمن احتجاجًا على جدول الاجتماع الذي بحث القضية الفلسطينية، بأن هذا الجدول صيغ منذ عقود ولا جديد فيه.

وأضاف لافروف: “عُقد الاجتماع على أساس بند مدرج في جدول أعمال مجلس الأمن، وجدول الأعمال صِيغ منذ عقود، والقضية الفلسطينية هي البند المدرج منذ أطول فترة، ولم يتم حلها من قبل أحد ولا بأي شكل”.

جدول أعمال مجلس الأمن

وأكد لافروف أنه تم بحث جدول أعمال مجلس الأمن مسبقًا، ولم يعترض أحد على بحث مشاكل الشرق الأوسط أمس الثلاثاء، بما فيها القضية الفلسطينية.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، أمس، عن حالة شديدة من الغضب داخل إسرائيل بسبب عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: إن مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، طلب تأجيل موعد الجلسة بسبب تزامنها مع يوم الذكرى الإسرائيلي، وهو يوم خصصته تل أبيب إحياءً لذكرى ضحايا الهجمات والجنود الذين ماتوا دفاعًا عن الاحتلال الإسرائيلي.