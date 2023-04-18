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في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

لامبارد وأنشيلوتي يكشفان تشكيلة مباراة تشيلسي ضد الريال

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
لامبارد وأنشيلوتي يكشفان تشكيلة مباراة تشيلسي ضد الريال
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان الإنجليزي فرانك لامبارد والإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة مباراة تشيلسي ضد الريال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

تشيلسي ضد الريال 

وجاء تشكيل تشيلسي الإنجليزي صاحب الأرض مكونًا من: “كيبا في حراسة المرمى، فوفانا، تياجو سيلفا، تشالوباه، جيمس، كوفاسيتش، إينزو فيرنانديز، كانتي، كوكوريلا، كالاجر، كاي هافرتز”.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ريال مدريد

أما تشكيل ريال مدريد الإسباني الضيف فجاء مكونًا من: ” كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، دايفيد ألابا، توني كروس، لوكا مودريتش، بنزيما، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

الريال يفوز بالذهاب

وكان لقاء الذهاب أُقيم مساء الأربعاء الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، وفاز الريال على تشيلسي بثنائية دون رد سجلها كل من الفرنسي بنزيما والإسباني ماركو أسينسيو.

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام على ملعب ستامفورد بريدج في إنجلترا وتُنقل عبر قنوات BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , RMC SPORT 1.

مباراتا الموسم الماضي

وسبق للفريقين أن تقابلا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022، حيث خسر تشيلسي ضد الريال في إنجلترا في الذهاب بثلاثية لهدف.

وفاز تشيلسي في مباراة العودة في إسبانيا بثلاثية مقابل هدفين، لكن فارق الأهداف كان لصالح ريال مدريد الذي صعد وقتها إلى دور نصف النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

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