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في الجولة الـ24 من دوري روشن

لا أهداف بين الباطن والهلال في الشوط الأول

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
لا أهداف بين الباطن والهلال في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الباطن والهلال في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

إلغاء هدف لـ الهلال

وكان حكم المباراة ألغى هدفًا لـ الهلال في الدقيقة الـ22 بداعي وجود لمسة يد على النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال الذي ارتطمت الكرة في يده ثم هزت شباك الفريق السماوي.

سلمان الفرج - الباطن والهلال

حرمان الباطن من هدف

وتألق بعدها اللاعب ناصر الدوسري وأنقذ شباك الهلال من هدف محقق من الفريق السماوي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وتُقام المباراة بين الفريقين حيث يرغب الهلال في الفوز والوصول للمركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يسعى الفريق السماوي إلى الفوز للابتعاد عن خطر الهبوط.

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