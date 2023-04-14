لا أهداف بين الباطن والهلال في الشوط الأول

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الباطن والهلال في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
حكم المباراة يقرر إلغاء هدف #الهلال الأول بداعي لمسة اليد#الباطن_الهلال | #SSC pic.twitter.com/J4TlwkSEdI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 14, 2023
وكان حكم المباراة ألغى هدفًا لـ الهلال في الدقيقة الـ22 بداعي وجود لمسة يد على النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال الذي ارتطمت الكرة في يده ثم هزت شباك الفريق السماوي.
ناصر الدوسري ينقذ الهلال من هدف محقق#الباطن_الهلال | #SSC pic.twitter.com/CXKexMPmhS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 14, 2023
وتألق بعدها اللاعب ناصر الدوسري وأنقذ شباك الهلال من هدف محقق من الفريق السماوي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وتُقام المباراة بين الفريقين حيث يرغب الهلال في الفوز والوصول للمركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يسعى الفريق السماوي إلى الفوز للابتعاد عن خطر الهبوط.