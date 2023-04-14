لا أهداف بين الباطن والهلال في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الباطن والهلال في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

إلغاء هدف لـ الهلال

وكان حكم المباراة ألغى هدفًا لـ الهلال في الدقيقة الـ22 بداعي وجود لمسة يد على النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال الذي ارتطمت الكرة في يده ثم هزت شباك الفريق السماوي.

ناصر الدوسري ينقذ الهلال من هدف محقق#الباطن_الهلال | #SSC pic.twitter.com/CXKexMPmhS — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 14, 2023

حرمان الباطن من هدف

وتألق بعدها اللاعب ناصر الدوسري وأنقذ شباك الهلال من هدف محقق من الفريق السماوي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وتُقام المباراة بين الفريقين حيث يرغب الهلال في الفوز والوصول للمركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يسعى الفريق السماوي إلى الفوز للابتعاد عن خطر الهبوط.