الباطن يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة الجاسر في قطار الحرمين استمع للركاب ووقف على الخدمات لا غالب أو مغلوب بين أبها والتعاون لحظة اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والرائد الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير إغلاق أكبر منصة للقرصنة الإلكترونية بالعالم بمشاركة 17 دولة ريال مدريد يقسو على برشلونة برباعية ويعبر لنهائي كأس ملك إسبانيا الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في نيجيريا أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا
حسم التعادل الإيجابي، مباراة أبها والتعاون وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي.
🎥 أهداف المباراة ⬇️
• أبها 1 × 1 التعاون
#أبها_التعاون | #SSC pic.twitter.com/WajMZB91mg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 5, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، تقدم أمين عطوشي بالهدف الأول لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ63، ثم نجح بعدها اللاعب فهد الرشيدي في إحراز هدف التعادل للتعاون بالدقيقة الـ69.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أبها 24 نقطة في المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد التعاون 36 نقطة في المركز الخامس.