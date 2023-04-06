لا غالب أو مغلوب بين أبها والتعاون

حسم التعادل الإيجابي، مباراة أبها والتعاون وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم أمين عطوشي بالهدف الأول لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ63، ثم نجح بعدها اللاعب فهد الرشيدي في إحراز هدف التعادل للتعاون بالدقيقة الـ69.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أبها 24 نقطة في المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد التعاون 36 نقطة في المركز الخامس.