لا غالب أو مغلوب بين ليفربول وتشيلسي

حسم التعادل السلبي، مباراة تشيلسي وليفربول مساء الثلاثاء في الجولة الـ8 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ولم يحدث أي هجمات خطيرة من قبل الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ليفربول لا يسجل

وفي الشوط الثاني، سجل الألماني كاي هافرتز هدفًا ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد على هافرتز.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليُصبح رصيد تشيلسي 39 نقطة في المركز الـ11، بينما أصبح رصيد الريدز 43 نقطة في المركز الثامن.