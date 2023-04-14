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بعد نقل الجثمان لمنزل المتوفي

لبنانيون يتفاجؤون باستبدال جثمان والدهم بعد نقله للمنزل

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
لبنانيون يتفاجؤون باستبدال جثمان والدهم بعد نقله للمنزل
المواطن - فريق التحرير

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وقعت حادثة غريبة من نوعها، في مدينة صيدا جنوب لبنان، الأربعاء، عندما تسلم أهل متوفٍّ (80 سنة) جثمان ميت آخر بدل جثمانه، ولم تكتشف العائلة ذلك إلا بعد نقل الجثمان إلى منزل المتوفى وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

مرض عضال

وفي التفاصيل، توفي مصطفى سكافي ابن مدينة صيدا والذي يُعرف بـ”ريس البحر” في صيدا وهو صياد سمك قديم بعد صراع مع مرض عضال، الأربعاء، ووضعت جثته في مستشفى غسان حمود.

وأفاد نجل المتوفي، عمر سكافي، بأن والده أدخل إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية وما لبث أن فارق الحياة بعد بضعة أيام، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية.

النظرة الأخيرة

وعلى إثر تبلغهم بوفاته وإنجاز معاملات إخراج الجثمان من المستشفى تمهيدًا لدفنه، دخل حفيد المتوفى (24 سنة) إلى براد المستشفى لاستلام جثة جده، وألقى نظرة خاطفة على الجثة التي كانت في براد المستشفى دون وضع أي إشارة اسم عليها.

وأضاف عمر: بينما كنت أوقع على بيان تسلم والدي ونقله إلى المنزل، وضعته على سريره في الغرفة لإلقاء النظرة الأخيرة عليه وسط بكاء ونحيب الأهل على فقيدهم، وكانت الصدمة كبيرة.

استبدال الجثمان

وتابع: سرعان ما انهال الصراخ في الغرفة بعدما تم الكشف عن وجه المتوفى ليتبين أن الجثمان على السرير ليس لوالدي وإنما لشخص آخر.

وأضاف: أعدنا الجثة إلى براد المستشفى، سرعان ما وجدنا جثة الوالد التي كانت تحمل اسمه، إلا أن الأمر لم يكن وقعه سهلًا على العائلة.

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