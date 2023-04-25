لقطات مؤثرة للبناني بعد وصوله جدة قادمًا من السودان

أعرب عبدالمنعم سليمان- لبناني الجنسية- عن شكره للقيادة السعودية على جهودها بشأن إجلاء العالقين في السودان، حيث وصل- قبل قليل- على متن السفينة السعودية الخامسة قادمًا من السودان إلى جدة.

فيديو | "الله يكرم الملك سلمان وولي العهد" مواطن لبناني يعبر عن فرحته لدى وصوله إلى جدة بعد عملية الإجلاء السعودية من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/lh9PxzKfCG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

وقال سليمان خلال لقاء له مع قناة الإخبارية لدى وصوله: الله يكرم الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكل القائمين على عمليات الإجلاء السعودية.

إجلاء 189 شخصًا

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء أمس إلى محافظة جدة 10 مواطنين سعوديين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 189 شخصًا من الجنسيات التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وسوريا، وهولندا، والعراق، وتركيا، وتنزانيا، ولبنان، وليبيا)، حيث نقلوا من خلال سفينة جلالة الملك (ينبع).

الرعايا الأجانب

وقد حرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من أجلوا من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصًا (101 مواطن سعودي، و255 شخصًا ينتمون لـ 26 جنسية).