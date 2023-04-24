لبنان تشكر السعودية لإجلاء 52 مواطنًا من السودان

قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، الشكر للمملكة على جهودها لإجلاء 52 لبنانيًا من السودان.

وأوضحت الخارجية في بيان أصدرته اليوم ، أن خلية الأزمة التي شكلتها المملكة قدمت كافة التسهيلات للمواطنين اللبنانيين، مشيرة إلى أن المملكة استضافت اللبنانيين في جدة لحين عودتهم إلى بلدهم.

وقالت خلال البيان: “لم يكن وصولهم المنتظر إلى بر الأمان ممكنًا لولا مساعدة المملكة العربية السعودية”.

عملية الإجلاء

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.