لحظات تزايد زخات المطر على المسجد الحرام ومكة

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تواصل زخات المطر السقوط على المسجد الحرام، والكثير من المناطق بالمملكة، ما بين أمطار متوسطة إلى غزيرة، إذ هطلت أمطار غزيرة منذ قليل، على المسجد الحرام، وَسَط فرحة كبيرة من ضيوف الرحمن والمعتمرين، الذين استقبلوا الأمطار بالأدعية.
فيديو | #مكة_الآن .. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/1H7RJ0YvxG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 8, 2023
كما تتساقط الآن الأمطار الغزيرة على عشيرة شمال شرق مكة المكرمة، وأيضًا تستمر الأمطار المتوسطة على بعض أحياء محافظة الطائف وأحياء قروى والخالدية والمثناة ووادي وج ومسرة.
هطول غزير للمطر على #عشيره شمال شرق #مكه_الان
رصد / عبدالعزيز القرشي pic.twitter.com/ZS9NDJhnQ2
— طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) April 8, 2023
وتوقع المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي، أن تستمر التقلبات الجوية الربيعية وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها المملكة خلال هذه الفترة حتى الأسبوع المقبل.
وأشار القازنلي، إلى أن بشائر الخير والبركة حلت بهطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ومعها حبات البرد على مدينة مكة والطائف، حيث سال على إثرها الأودية والشعاب.
وفي الوقت نفسه دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المعتمرين من ضيوف الرحمن إلى التزام الهدوء واتباع إرشادات رجال الأمن، قائلة عبر إنفوجراف “ضيف الرحمن الكريم لسلامتك.. في الحالات الطارئة التزم الهدوء واتبع إرشادات رجال الأمن”.