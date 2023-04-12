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لحظات تضرع وابتهال الصائمين في المسجد النبوي قبيل الإفطار

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
لحظات تضرع وابتهال الصائمين في المسجد النبوي قبيل الإفطار
المواطن- فريق التحرير

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عرضت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، منذ قليل، صورًا للمصلين والصائمين في المسجد النبوي الشريف، وعلامات التضرع والخشوع على وجوههم قبيل أذان المغرب، وإفطار 21 رمضان 1444 هجريًا.

أجواء روحانية

وأظهرت الصور المعروضة، لحظات ما قبل الإفطار اليوم الأربعاء، وَسَط دعاء وابتهال الصائمين والمصلين من الزائرين، الذين ينتظرون لحظات الإفطار وأذان المغرب في أجواء روحانية ورمضانية آمنين سالمين.

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.

وهذا البلد المبارك، تتناغم فيه القيادة الرشيدة مع الشعب الكريم في تقديم أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل لمساعدة المحتاجين، وتتنوع مشاهد التكافل والإحسان لكل من يستحق العون في داخل هذه البلاد الطيبة أو خارجها.

 

 

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