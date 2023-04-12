لحظات تضرع وابتهال الصائمين في المسجد النبوي قبيل الإفطار الدفاع المدني يحذر من عواصف وأمطار غزيرة على الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحفر الباطن لقطات جوية تبهج القلوب للمسجد الحرام قبل أذان المغرب توقع سحب كثيفة ممطرة مع حبات البرد مواطن يستغيث من خطر الكلاب الضالة: قتلت 25 رأسًا من الأغنام وستقتل العمال رئيس تشيلسي يتوقع الفوز على الريال بثلاثية الغذاء والدواء: لا علاقة بين استخدام مكعبات مرقة الدجاج والسرطان كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ23 الأمطار تسبب انهيارات جزئية في أسقف جامعة حفر الباطن
عرضت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، منذ قليل، صورًا للمصلين والصائمين في المسجد النبوي الشريف، وعلامات التضرع والخشوع على وجوههم قبيل أذان المغرب، وإفطار 21 رمضان 1444 هجريًا.
وأظهرت الصور المعروضة، لحظات ما قبل الإفطار اليوم الأربعاء، وَسَط دعاء وابتهال الصائمين والمصلين من الزائرين، الذين ينتظرون لحظات الإفطار وأذان المغرب في أجواء روحانية ورمضانية آمنين سالمين.
وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.
وهذا البلد المبارك، تتناغم فيه القيادة الرشيدة مع الشعب الكريم في تقديم أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل لمساعدة المحتاجين، وتتنوع مشاهد التكافل والإحسان لكل من يستحق العون في داخل هذه البلاد الطيبة أو خارجها.