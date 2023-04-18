لحظات خشوع الحذيفي في دعاء ليلة 27 رمضان

وثق مقطع فيديو لحظات خشوع وبكاء الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي في دعاء ليلة 27 رمضان 1444هـ بالمدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف.

خشوع وبكاء الشيخ د. أحمد بن علي الحذيفي من دعاء #ليله_27 #رمضان 1444هـ بالمدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف. pic.twitter.com/1aNgGvIKKK — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 17, 2023

ودعا الحذيفي قائلًا: اللهم لك الحمد على موجبات حمدك، من صنائع فضلك وبدائع رفقك، نحمدك اللهم الحمد الأوفى، كما تحب لنفسك وترضى، حمدًا لا يبلغ إحصاءه قولنا، تقر به قلوبنا، اللهم لك الحمد على نعمائك وبلائك، ولك الحمد على ما تأخذ وتعطي.

انسيابية وتكامل

من جهة أخرى، شهد المسجد النبوي كثافة مليونية لأعداد المصلين في ليلة الـ 27، فيما قدرت التقارير غير الرسمية بتدفق أكثر من مليون ونصف مصلٍّ للمسجد النبوي وسط انسيابية كبيرة.

الخدمات الميدانية

وأكد مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية في المسجد النبوي، عبدالعزيز الأيوبي، أن الوكالات الخدمية والميدانية هيأت المسجد النبوي بكامل طاقته الاستيعابية وتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين بأعلى معايير الجودة من خلال تنظيم الحشود للأعداد الكبيرة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان سهولة الحركة وانسيابية دخول وخروج المصلين، كما تعمل على تنظيم حركة دخول وخروج المصلين والزائرين من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم فتح الممرات الرئيسية وعددها 38 ممرًّا، والممرات الفرعية عددها 14 ممرًّا و8 ممرات للطوارئ ليصبح عدد الممرات الكلي 60 ممرًّا و38 مدخلًا من مواقف السيارات و18 سلمًا من السلالم العادية، بالإضافة إلى 12 سلمًا كهربائيًّا، وتهيئة الممرات المؤدية إلى سلالم 15 و27 لضمان الحركة البشرية وفق الخطة المعدة مسبقًا. وتم تجهيز حافظات ماء زمزم، وتوزيع عبوات ماء زمزم للزوار، وتعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته بعدد 70 ألف لتر، ويبلغ عدد المطهرات 85 ألف لتر، كما وفرت الوكالة 40 ألف كرسي لكبار السن.