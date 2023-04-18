قريان الهاجري: قلت لمديري سأصبح يومًا ما في مكانك لحظات خشوع الحذيفي في دعاء ليلة 27 رمضان 280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى خشوع الشيخ السديس في دعاء التهجد ليلة 27 رمضان البيت الأبيض يهاجم البرازيل لقطات لـ جهود أمن العمرة في تنظيم الحشود ليلة 27 رمضان أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت السيول تغمر الطرق في حائل ولقطات توثق 6 موظفين يبيضون 1.6 مليار دولار في الدنمارك 3 ملايين مصلٍّ في ليلة 27 رمضان بالحرمين: اللهم اعف عنا
وثق مقطع فيديو لحظات خشوع وبكاء الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي في دعاء ليلة 27 رمضان 1444هـ بالمدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف.
خشوع وبكاء الشيخ د. أحمد بن علي الحذيفي من دعاء #ليله_27 #رمضان 1444هـ بالمدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف. pic.twitter.com/1aNgGvIKKK
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 17, 2023
ودعا الحذيفي قائلًا: اللهم لك الحمد على موجبات حمدك، من صنائع فضلك وبدائع رفقك، نحمدك اللهم الحمد الأوفى، كما تحب لنفسك وترضى، حمدًا لا يبلغ إحصاءه قولنا، تقر به قلوبنا، اللهم لك الحمد على نعمائك وبلائك، ولك الحمد على ما تأخذ وتعطي.
من جهة أخرى، شهد المسجد النبوي كثافة مليونية لأعداد المصلين في ليلة الـ 27، فيما قدرت التقارير غير الرسمية بتدفق أكثر من مليون ونصف مصلٍّ للمسجد النبوي وسط انسيابية كبيرة.
وأكد مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية في المسجد النبوي، عبدالعزيز الأيوبي، أن الوكالات الخدمية والميدانية هيأت المسجد النبوي بكامل طاقته الاستيعابية وتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين بأعلى معايير الجودة من خلال تنظيم الحشود للأعداد الكبيرة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان سهولة الحركة وانسيابية دخول وخروج المصلين، كما تعمل على تنظيم حركة دخول وخروج المصلين والزائرين من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم فتح الممرات الرئيسية وعددها 38 ممرًّا، والممرات الفرعية عددها 14 ممرًّا و8 ممرات للطوارئ ليصبح عدد الممرات الكلي 60 ممرًّا و38 مدخلًا من مواقف السيارات و18 سلمًا من السلالم العادية، بالإضافة إلى 12 سلمًا كهربائيًّا، وتهيئة الممرات المؤدية إلى سلالم 15 و27 لضمان الحركة البشرية وفق الخطة المعدة مسبقًا. وتم تجهيز حافظات ماء زمزم، وتوزيع عبوات ماء زمزم للزوار، وتعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته بعدد 70 ألف لتر، ويبلغ عدد المطهرات 85 ألف لتر، كما وفرت الوكالة 40 ألف كرسي لكبار السن.