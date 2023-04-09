لحظات رعب عقب إطلاق نار في مركز تجاري أمريكي

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أُصيب ثلاثة أشخاص بحادث إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية ديلاوير بشمال شرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت الشرطة المحلية الأمريكية.
Delaware's Christiana Mall Closed Due to Shots Fired! #christianamall #deleware #shooting #news #breaking #breakingnews pic.twitter.com/ESTDyKkZHq
— Crime With Bobby (@crimewithbobby) April 8, 2023
وذكرت شرطة ديلاوير، أن حادث إطلاق النار وقع في مركز “كريستيانا مول” التجاري بشمال الولاية مساء أمس السبت.
وقالت الشرطة في بيان عبر تويتر: “يمكننا أن نؤكد أن هناك 3 مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج”، وأضافت أنه “لا توجد حاليًا مخاوف تتعلق بالسلامة العامة في كريستيانا مول والمنطقة المحيطة”.
وذكرت قناة WPVI-TV أن الثلاثة أصيبوا في ردهة الطعام التابعة للمول.
وقالت الشرطة إنه تم إغلاق المركز التجاري، وطلبت من الناس الابتعاد عن الموقع بينما يجري التحقيق في الحادث.