لحظات رعب عقب إطلاق نار في مركز تجاري أمريكي

أُصيب ثلاثة أشخاص بحادث إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية ديلاوير بشمال شرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت الشرطة المحلية الأمريكية.

إصابة ثلاثة أشخاص

وذكرت شرطة ديلاوير، أن حادث إطلاق النار وقع في مركز “كريستيانا مول” التجاري بشمال الولاية مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة في بيان عبر تويتر: “يمكننا أن نؤكد أن هناك 3 مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج”، وأضافت أنه “لا توجد حاليًا مخاوف تتعلق بالسلامة العامة في كريستيانا مول والمنطقة المحيطة”.

إغلاق المركز التجاري

وذكرت قناة WPVI-TV أن الثلاثة أصيبوا في ردهة الطعام التابعة للمول.

وقالت الشرطة إنه تم إغلاق المركز التجاري، وطلبت من الناس الابتعاد عن الموقع بينما يجري التحقيق في الحادث.