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نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لاستيعاب الكثافة العددية

لحظات روحانية من صحن المطاف في آخر ساعة من يوم الجمعة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
لحظات روحانية من صحن المطاف في آخر ساعة من يوم الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة لحظات روحانية من صحن المطاف في آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر جمعة من شهر رمضان المبارك 1444 هـ.

أجواء إيمانية

حققت خطط رئاسة الحرمين المتعلقة بإدارة الحشود والتفويج للجمعة الرابعة من شهر رمضان نجاحًا كبيرًا بفضل التكامل والتناغم بين منظومة الرئاسة والمنظومة الأمنية وشركاء النجاح، وسط منظومة عمل متكاملة من خلال غرفة عمليات لمتابعة عملية إدارة الحشود والتفويج ومنظومة الخدمات التشغيلية وفق حوكمة وقياس الأثر وتقديم خدمات معيارية ذات جودة عالمية وبجاهزية في أجواء إيمانية خاشعة صحية آمنة، وفقًا لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي الحرمين.

كثافة هائلة

ورغم الكثافة العددية الهائلة للمصلين التي تجاوزت المليونين، إلا أن الخطط الاستباقية وحشد رئاسة الحرمين الشريفين كامل الطاقة التشغيلية لمصليات التوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية وتوسعة الملك فهد رحمه الله لاستيعاب الأعداد المليونية من المصلين والمعتمرين والقاصدين لصلاة الجمعة الرابعة من رمضان، وفتح مبنى التوسعة والساحات الشمالية، واستغلال ما تحويه من مساحات واسعة وكافية لاستيعاب أعداد المصلين من قاعات متعددة ومنفصلة للصلاة، مزودة بجميع الخدمات الميدانية؛ أدى لتسهيل حركة قاصدي التوسعة الشمالية واستيعاب الأعداد الضخمة بلا اختناقات رغم وجود كتل بشرية هائلة.

نجاح خطة الرئاسة

وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لرابع جمعة من شهر رمضان المبارك، ووفق السيناريوهات والخطط المرسومة من جميع الوكالات التي استعدت بشكل كامل بالقوى البشرية لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، ونجحت في تحقيق الأهداف المرسومة والتي تتعلق بانسيابية حركة المصلين وعدم وجود كتل بشرية تعيق الحركة على الأبواب الرئيسية وفي المطاف في المسارات الخارجية لساحات الحرم لضمان عدم حدوث أي اختناقات وحدوث انسيابية كبيرة لتدفق الحشود من جميع الأبواب وتخفيف الازدحام في الطوابق السفلي في المسجد الحرام لخدمة الأعداد المليونية من القاصدين والمعتمرين والمصلين للجمعة الرابعة من رمضان التي توقعت التقارير أن يصل أعدادها لأكثر من مليوني مصلٍ.

 

 

 

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