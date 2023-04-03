لحظات مؤثرة لمعتمر مصري: شفت الكعبة جسمي قشعر

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وثق مقطع فيديو لحظات مؤثرة لأحد المعتمرين المصريين في الحرم المكي، خلال زيارة المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة.
فيديو | "شفت الكعبة وجسمي قشعر"
بالدموع.. معتمر مصري يشكر جميع العاملين في #الحرم_المكي#من_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/LRHRfgyfhc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2023
وقال خلال حديثه لقناة الإخبارية، وهو يبكي: إنه شعر بالحنين عند دخوله الحرم، مضيفًا: شفت الكعبة جسمي قشعر.
ولفت المعتمر المصري إلى أنه كان يتمنى الزيارة ولم يصدق أن أمنيته تحققت، واختتم قائلًا: ربنا ما يحرمنا من العودة لرؤية الكعبة مرة أخرى.
ووجه المعتمر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والقائمين على شؤون المسجد الحرام، وما يقدمونه من خدمات لضيوف الرحمن.
من جانب آخر، أدى جموع المصلين اليوم صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام ليلة 13 رمضان 1444هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.