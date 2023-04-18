لحظات مبهجة لعائلة سعودية تودع أسرة إندونيسية عملت لديهم 33 سنة

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وثق مقطع فيديو لحظات مبهجة لعائلة سعودية أقامت احتفالية مميزة بمناسبة توديعهم لعائلة إندونيسية عملت لديهم لمدة 33 عامًا.
وخلال مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، قام رب الأسرة السعودي بتوزيع الهدايا وتكريم أفراد العائلة الإندونيسية.
من جانب آخر، حظي الفيديو بـ تفاعل واسع من المغردين، وأعرب العديد منهم عن إعجابهم بالمقطع وأعادوا نشره عشرات المرات.