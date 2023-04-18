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رب الأسرة السعودي وزع هدايا لتكريمهم

لحظات مبهجة لعائلة سعودية تودع أسرة إندونيسية عملت لديهم 33 سنة

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ صباحاً
لحظات مبهجة لعائلة سعودية تودع أسرة إندونيسية عملت لديهم 33 سنة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظات مبهجة لعائلة سعودية أقامت احتفالية مميزة بمناسبة توديعهم لعائلة إندونيسية عملت لديهم لمدة 33 عامًا.

تكريم أفراد العائلة

وخلال مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، قام رب الأسرة السعودي بتوزيع الهدايا وتكريم أفراد العائلة الإندونيسية.

تفاعل وإعجاب

من جانب آخر، حظي الفيديو بـ تفاعل واسع من المغردين، وأعرب العديد منهم عن إعجابهم بالمقطع وأعادوا نشره عشرات المرات.

 

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