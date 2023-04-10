لحظات من الذعر عاشها ركاب طائرة بعد انفجار إطارها

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أعلن مطار دبلن في أيرلندا، حالة الطوارئ، بعد انفجار إطار إحدى الطائرات لحظة هبوطها داخل المطار، بعد رحلة قطعتها من ليفربول.
وعاش ركاب الطائرة لحظات من الرعب والفزع بعدما ارتطمت الطائرة بالأرض وانفجر أحد إطاراتها، وعلى الفور استجابت دائرة حريق مطار دبلن للحادث ونزل الركاب من الطائرة بشكل طبيعي بدون الإعلان عن وجود إصابات بينهم، بحسب ديلي ميل.
وقال المتحدث باسم مدير مطار دبلن: “إنه تم إعلان حالة الطوارئ الكاملة في مطار دبلن أمس الأحد بعد وصول رحلة رايان إير FR5542 من مطار إل بي إل”.
وتم تعليق وصول الطائرات إلى مطار دبلن عقب الحادث وظل المدرج الجنوبي في المطار مغلقًا حتى ساعات المساء، لحين انتشال الطائرة من موقع هبوطها.
وقال متحدث باسم شركة Ryanair: “واجهت هذه الرحلة من ليفربول إلى دبلن مشكلة فنية بسيطة في جهاز الهبوط الأمامي عند لحظة الهبوط.
وأضاف : “نزل الركاب وأفراد الطاقم بشكل طبيعي وسيتم نقل الطائرة قريبًا لإخضاعها لمزيد من الفحص الفني”.
وقال أحد الركاب على متن الرحلة لصحيفة “آيرش صن” إن الهبوط كان صعبًا جدًا، ويبدو أن الطائرة خرجت عن السيطرة بعد محاولة فرملتها.