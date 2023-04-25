لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا

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وثق مقطع فيديو لكاميرا مراقبة رجلًا يحمل حقيبة بُنية في مسجد مركز “24” التجاري في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية، قبل الساعة 7 مساء الأحد الماضي.
وذكر قادة المجتمع الإسلامي، كان داخل الحقيبة وقود، والذي استخدمه الرجل لاحقًا لإشعال حريق في الحمام.
وأفاد رئيس شرطة مينيابوليس، بريان أوهارا: يُحتمل أن يكون هذا الآن فعلًا لإشعال حريقٍ في مكان عبادة، ومن المحتمل أن يكون ذلك جريمة فيدرالية.
والتقى حسبما عرضت قناة CNN بالعربي، أوهارا مع قادة المجتمع، يوم الاثنين، متعهدًا بإضافة تواجد متزايد للشرطة في المنطقة.
وتعتقد السلطات أن الرجل قد يكون مسؤولًا عن أعمال التخريب الأخرى التي حدثت في الماضي.
وسبق في عام 2017 أن أعلنت السلطات الأمريكية تعلن عن مكافأة 30 ألف دولار لمن يقدم معلومات تساعد في الوصول إلى مرتكبي حريق مسجد تكساس.