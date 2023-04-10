لحظة إطلاق النار على شاب في نيويورك

وثق مقطع فيديو لحظة إطلاق النار على شاب من قبل مسلحَين، تركاه ينزف على الطريق ولاذا بالفرار مدينة نيويورك.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” طارد مسلحان الضحية البالغة من العمر 23 عامًا، وأطلقا أكثر من عشر طلقات حوالي الساعة 2 صباحًا يوم السبت أمام ملهى ليلي، بحسب ما أظهرته لقطات أمنية مصورة.

ويظهر الفيديو ارتداء القاتلين قمصين أبيضين، حيث قاما بترك الضحية ملقى في الشارع ينزف وهربا، فيما قالت الشرطة: إن الضحية نُقل إلى المركز الطبي بالمستشفى حيث توفي.