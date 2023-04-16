لحظة إطلاق النار في مطار الخرطوم من داخل الطائرة السعودية

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وثق طاقم الطائرة السعودية، اللحظات الأولى لتبادل إطلاق النار في مطار الخرطوم الدولي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل، التقاط طاقم الطائرة المقطع من داخل قمرة القيادة، والذي أظهر أحد المسلحين داخل باحات المطار، وهو يحمل سـلاحاً ثقيلاً، ويهم بإطلاق النار.
وخلال الفيديو سأل الطاقم السعودي في قمرة الطائرة،”على من يتم إطلاق النار” ليرد آخر ” مادري”.
وبدا واضحًا الحديث بين طاقم الطائرة وبرج المراقبة، وهو يعرف عن نفسه، ليرد عليه برج المراقبة بذات التعريف.
يذكر أن إحدى طائرات الخطوط السعودية تعرضت لطلق ناري، خلال توقفها على مدرج مطار الخرطوم الدولي، ما اضطر إلى إجلاء الطاقم، ونقلهم إلى السفارة السعودية في الخرطوم.