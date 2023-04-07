لحظة إطلاق بركان لعمود من الدخان بارتفاع 5 كم بروسيا

كشفت وزارة الطوارئ الروسية عن تصاعد عمود من الرماد بارتفاع يصل إلى 5 كم فوق سطح البحر من بركان بيزيمياني، بإقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي صباح اليوم الجمعة.

عمود الرماد

وتابعت الإدارة في بيانها: “انتشر عمود الرماد إلى الجنوب الشرقي من البركان باتجاه خليج كامتشاتكا”.

ولفت إلى أنه لا توجد تجمعات سكنية في مكان انتشار العمود، ولا توجد مجموعات سياحية في منطقة البركان.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تم رفع مستوى التأهب للطيران إلى اللون البرتقالي.