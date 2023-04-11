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لحظة إفطار الصائمين في أولى ليالي العشر الأواخر من المسجد الحرام

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
لحظة إفطار الصائمين في أولى ليالي العشر الأواخر من المسجد الحرام
المواطن- فريق التحرير

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عرضت قناة القرآن الكريم، لقطات ومشاهد رائعة لحظة إفطار الصائمين في أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم من المسجد الحرام، في مشهد إيماني وروحاني وتضرع من المعتمرين وضيوف الرحمن.

لحظات تضرع

وأظهرت المشاهد، استقبال الصائمين من المعتمرين، أذان مغرب أول ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بالتضرع في الأدعية وممارسة الشعائر الإسلامية لضيوف الرحمن، مع الإقبال والزحام الكبير حول الكعبة المشرفة، وامتلاء جميع الأروقة بالمسجد الحرام بالمعتمرين من ضيوف الرحمن.

جهود رئاسة الحرمين

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت سابق، عددًا من الإجراءات الخدمية، من أجل إعانة ومساعدة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والصائمين، على أداء مناسكهم وشعائرهم الإسلامية دون عراقيل.

ومن أهم الخدمات للرئاسة، الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.

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