لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام اليوم 13 من رمضان

نشرت “قناة القرآن الكريم” مشاهد رائعة لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام في اليوم الـ 13 من شهر رمضان المبارك وسط خشوع وتضرع كبير من جانب ضيوف الرحمن.

لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 14 #رمضان 1444هـ. pic.twitter.com/ncJT4Zwzu3 — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 4, 2023

إفطار المعتمرين

اللقطات أظهرت استقبال الصائمين من ضيوف الرحمن، آذان مغرب اليوم الـ 13 من شهر رمضان الكريم، بالأدعية والشعائر الإسلامية، وسط زحام كبير حول الكعبة المشرفة، وامتلاء جميع الأروقة بالحرم المكي بالمعتمرين.

خدمات رئاسة الحرمين

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حُزْمَة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم أهمها الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.