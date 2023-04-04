الجفاف والإمساك أبرز أضرار نقص المياه بالجسم مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية للضباط لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام اليوم 13 من رمضان المالكي يحقق أمنية الطفل بندر بقيادة الطائرة إغلاق طريق الأمير سلطان بجدة جزئيًا لتصريف مياه الأمطار 21 مبادرة لنادي تطوع الصحي نفذها 1133 متطوعًا خلال شهر الشيخ العيسى: فتاوى الشأن العام تخص ولي الأمر أو من ينيبه مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد التراث العمراني بمسجد العباسة في جازان مشهد يسر الناظرين في صحن الطواف قبيل الإفطار ترامب يطالب بتغيير مكان محاكمته
نشرت “قناة القرآن الكريم” مشاهد رائعة لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام في اليوم الـ 13 من شهر رمضان المبارك وسط خشوع وتضرع كبير من جانب ضيوف الرحمن.
لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 14 #رمضان 1444هـ. pic.twitter.com/ncJT4Zwzu3
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 4, 2023
اللقطات أظهرت استقبال الصائمين من ضيوف الرحمن، آذان مغرب اليوم الـ 13 من شهر رمضان الكريم، بالأدعية والشعائر الإسلامية، وسط زحام كبير حول الكعبة المشرفة، وامتلاء جميع الأروقة بالحرم المكي بالمعتمرين.
وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حُزْمَة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم أهمها الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.