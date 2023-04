لحظة إلقاء قنبلة أثناء خطاب رئيس وزراء اليابان

تعرض رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لهجوم بقنبلة غاز، أثناء إلقاء خطاب في غرب اليابان، فيما تم إجلاء كيشيدا دون أن يصاب بأذى.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida was evacuated unhurt after a suspect threw what appeared to be a smoke bomb at an outdoor speech in western Japan https://t.co/q7U9WXf0mR pic.twitter.com/aqLUUptkio

— Reuters (@Reuters) April 15, 2023