لحظة إلقاء قنبلة أثناء خطاب رئيس وزراء اليابان

تعرض رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لهجوم بقنبلة غاز، أثناء إلقاء خطاب في غرب اليابان، فيما تم إجلاء كيشيدا دون أن يصاب بأذى.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida was evacuated unhurt after a suspect threw what appeared to be a smoke bomb at an outdoor speech in western Japan https://t.co/q7U9WXf0mR pic.twitter.com/aqLUUptkio — Reuters (@Reuters) April 15, 2023

قنبلة دخان

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أنه تم اعتقال رجل في مكان الحادث في واكاياما، حيث كان من المقرر أن يلقي كيشيدا كلمته.

وقال شاهد عيان لـ بي بي سي، إنهم رأوا شخصًا يرمي شيئًا ما، ثم تصاعد دخان، بينما قال آخر إنهم سمعوا دويًا كبيرًا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

لحظات هلع ورعب

وأظهر شريط فيديو رجال الشرطة لحظة القبض على المشتبه به، وكشفت السلطات لاحقًا أنه ريوجي كيمورا البالغ من العمر 24 عامًا. ودوافعه لا تزال غير واضحة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) عن كيشيدا قوله “إنه حدث انفجار قوي، وأن الشرطة تحقق في التفاصيل، لكني أود أن أعتذر عن قلق الكثيرين والتسبب لهم بالمتاعب”.

العملية الانتخابية

وخاطب رئيس الحكومة اليابانية كيشيدا، حشدًا في مكان آخر ، عقب الحادث، وقال إن الحادث لا ينبغي أن يعطل العملية الانتخابية.

وقال هيروشي مورياما ، عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة كيشيدا: “إن شيئًا كهذا حدث في منتصف حملة انتخابية تشكل أساس الديمقراطية أمر مؤسف. إنها فظاعة لا تُغتفر”.