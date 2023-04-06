لحظة إنقاذ رضيع هندي تركته والدته داخل دلو

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أنقذت الشرطة الهندية حياة طفل حديث الولادة في ولاية كيرالا بعد أن تركته والدته في دلو بعد ساعات من ولادته.
وبحسب “العربية” وصلت المرأة الهندية التي تبلغ من العمر 34 عامًا إلى المستشفى مصابة بنزيف حاد، وخلال تلقيها العلاج اعترفت أن وليدها في دلو داخل مرحاض منزلها.
وعلى إثرها، أبلغ الطاقم الطبي الشرطة التي سارعت بدورية إلى منزل المرأة حيث وجدت بالفعل طفلاً حديث الولادة وعليه قطعة قماش مغطاة بالدم.
وانتشر فيديو لرجال الشرطة وهم يركضون وأحدهم يحمل الدلو في مسعى منه للوصول إلى المستشفى بأقرب وقت وإسعافه، حيث تمكنت الفرق الطبية من إنقاذه، في حين صدرت شكوى بحق الأم لتخليها عنه.