لحظة إنقاذ طفل عالق بإحدى البوابات الحديدية البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية بدء التسجيل للاعتكاف بـ المسجد النبوي غدًا وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بعدة مناطق “التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب روسيا نجاح الخطة التشغيلية خلال الثلث الأول من رمضان بالمسجد النبوي ثقافة السوشيال ميديا تصنع لنا رموزًا هشة ورخيصة
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ طفل صغير، لم يتجاوز الـ 4 أعوام، علق بإحدى البوابات الحديدية في دولة عربية.
وظهر الطفل في المقطع، يصرخ من الخوف والألم، فيما هرع عدد من الشباب لإنقاذه باستخدام آلية حديدية، وتمكنوا من تحريره.
وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول، وأثنوا على جهود المشاركين في عملية إنقاذ الطفل.