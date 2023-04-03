لحظة إنقاذ طفل عالق بإحدى البوابات الحديدية

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ طفل صغير، لم يتجاوز الـ 4 أعوام، علق بإحدى البوابات الحديدية في دولة عربية.

الطفل يصرخ من الخوف والألم

وظهر الطفل في المقطع، يصرخ من الخوف والألم، فيما هرع عدد من الشباب لإنقاذه باستخدام آلية حديدية، وتمكنوا من تحريره.

وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول، وأثنوا على جهود المشاركين في عملية إنقاذ الطفل.