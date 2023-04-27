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الواقعة حدثت في مطار ريتشموند الدولي

لحظة إنقاذ طيار من سكتة قلبية في فرجينيا الأمريكية

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
لحظة إنقاذ طيار من سكتة قلبية في فرجينيا الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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تمكن اثنان من موظفي إدارة أمن المواصلات من إنقاذ حياة طيّار، بعد أن أُصيب بسكتة قلبية في مطار ريتشموند الدولي، بولاية فرجينيا الأمريكية.

تفاصيل الحادث

وهرع الموظفان للمساعدة عندما لاحظا أن الطيار لا يبدو بخير؛ إذ أفاد أحدهما بأنه رأى الطيار على الجانب الآخر من الردهة يترنح ويسقط على الأرض.

واقترب الطيار من سياج حديدي وترنح وسقط على حقائبه الملفوفة فاقدًا للوعي، وجاء كلا الضابطين على الفور لمساعدة الطيار وبدأ الموظفان في إجراء الإسعافات الأولية.

وواصل أحد المنقذين المساعدة في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، حيث توقف قلب الطيار عن الخفقان في مرحلة ما، ودفع رد الفعل السريع من المنقذين إعادة الروح للطيار.

ووفقًا لتقرير إدارة أمن النقل: “مع استمرار المستجيبين للعلاج، استعاد أحد المنقذين أمتعة الطيار وحملها بسرعة إلى نقطة تفتيش إدارة أمن النقل؛ حيث فحص الأمتعة للتأكد من أن الطيار ليس ضابطًا فيدراليًّا على سطح الطائرة وربما يحمل معدات إنفاذ القانون، والتي يجب تأمينها”.

وتابع مدير الأمن الفيدرالي في إدارة أمن النقل: “أظهرت تصرفات الضابط ألين، أحد المنقذين، مبادرة واضحة وقدرة وفوق الخدمة المقدمة للمجتمع الذي يخدمه”، مضيفًا: “من الواضح أن أفعاله ساهمت في إنقاذ حياة الطيار”.

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