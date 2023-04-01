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لحظة اجتياح إعصار أركنساس وسقوط قتلى

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
لحظة اجتياح إعصار أركنساس وسقوط قتلى
المواطن - فريق التحرير

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تشهد الولايات المتحدة إعصارًا قويًا، أدى إلى سقوط 3 قتلى بعدما ضرب ولاية أركنساس، فيما ذكرت حاكمة ولاية أركنساس سارة ساندرز، تعرض الولاية لأضرار جسيمة عقب ضرب إعصار منطقة نورث ليتل روك، مسببًا إصابة 600 شخص على الأقل.

حالة الطوارئ

وأعلنت ساندرز، حالة الطوارئ في الولاية، وتعهدت بأن السلطات لن تدخر أي موارد لإعادة إعمار ما دمره الإعصار.

ووفقًا لقناة CBS، فإن تأثير الإعصار الأكبر وقع على الجزء الأوسط من الولاية، وتحديدًا في منطقة ليتل روك، الأكثر اكتظاظًا بالسكان وضواحيها، وتم الإعلان عن مقتل شخص، وتدمير أو تضرر العديد من المنازل.

حالة حرجة

وقال عمدة مدينة ليتل روك، فرانك سكوت جونيور، إنه تم نقل 24 شخصًا إلى المشافي، وطلب من الحرس الوطني مد يد العون، وطالب السكان بالابتعاد عن المناطق المتضررة.

وبحسب صحيفة Arkansas Democrat Gazette، فإن 5 مصابين في حالة حرجة.

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