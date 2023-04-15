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لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى أرض الوطن

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى أرض الوطن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى أرض الوطن ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن.

وفي وقت سابق، صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم السبت (15 أبريل 2023م) من بينهم (16) أسيراً سعودياً و (3) أسرى سودانيين وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (250) أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

إطلاق سراح الأسرى

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي نائب رئيس هيئه الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وأصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد ابشر.

وبين العميد المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة كافة الأسرى والمحتجزين.

واختتم العميد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

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