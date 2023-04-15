وثق مقطع فيديو لحظة استقبال الأسرى السودانيين بعد وصولهم إلى الرياض ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن.

فيديو | من استقبال الأسرى السودانيين بعد وصولهم إلى الرياض ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن#الإخبارية pic.twitter.com/7Et9ZgvL05 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2023

إطلاق سراح الأسرى

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، قد صرح في وقت سابق عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم السبت (15 أبريل 2023م) من بينهم (16) أسيراً سعودياً و (3) أسرى سودانيين وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (250) أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي نائب رئيس هيئه الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وأصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد ابشر.