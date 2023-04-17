لحظة اقتحام قوات الدعم السريع لمنزل قائد الجيش السوداني

عرضت قناة العربية مقطع فيديو، يظهر اقتحام قوات الدعم السريع لمنزل رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، بالدبابات والأسلحة الثقيلة، مع انهيار بعض الجدران المحيطة بالمنزل وتكسير للسيارات الخاصة به.

مقطع فيديو نشرته قوات الدعم السريع تقول فيه إنها اقتحمت منزل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان |#شاهد_سكاي #السودان #اشتباكات_السودان pic.twitter.com/vIuNfGQll2 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 17, 2023

اقتحام منزل البرهان

وظهر خلال الفيديو، عدد من الجنود تابعين لقوات الدعم السريع، وهم يتفقدون المنزل والسيارات المحيطة به، ويؤكدون: “هذى عربيات البرهان المصفحة يا سلام هيا نصور هذي العربيات المصفحة”.

الاستيلاء على قاعدة جوية

وفي فيديو آخر عرضته قوات الدعم السريع على الحساب الرسمي لها على تويتر، تؤكد الاستيلاء على دبابات بالقاعدة الجوية بجبل أولياء.

الاستيلاء على دبابات بالقاعدة الجوية جبل أولياء ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/XhyEAQKVFM — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 17, 2023

ويظهر خلال الفيديو، عدد من الدبابات والأسلحة الثقيلة التابعة للجيش السوداني، وقد أحكمت قوات الدعم السريع السيطرة عليها.