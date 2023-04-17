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سيطرت على قاعدة جوية

لحظة اقتحام قوات الدعم السريع لمنزل قائد الجيش السوداني

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
لحظة اقتحام قوات الدعم السريع لمنزل قائد الجيش السوداني
المواطن- فريق التحرير

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عرضت قناة العربية مقطع فيديو، يظهر اقتحام قوات الدعم السريع لمنزل رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، بالدبابات والأسلحة الثقيلة، مع انهيار بعض الجدران المحيطة بالمنزل وتكسير للسيارات الخاصة به.

اقتحام منزل البرهان

وظهر خلال الفيديو، عدد من الجنود تابعين لقوات الدعم السريع، وهم يتفقدون المنزل والسيارات المحيطة به، ويؤكدون: “هذى عربيات البرهان المصفحة يا سلام هيا نصور هذي العربيات المصفحة”.

الاستيلاء على قاعدة جوية

وفي فيديو آخر عرضته قوات الدعم السريع على الحساب الرسمي لها على تويتر، تؤكد الاستيلاء على دبابات بالقاعدة الجوية بجبل أولياء.

ويظهر خلال الفيديو، عدد من الدبابات والأسلحة الثقيلة التابعة للجيش السوداني، وقد أحكمت قوات الدعم السريع السيطرة عليها.

 

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