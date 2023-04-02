لحظة اقتحام مسلح مركزًا للشرطة البريطانية

تعرض مركز للشرطة البريطانية في برادفورد، إحدى مدن غرب يوركشير شمال إنجلترا، لهجوم مسلح، إلا أنه تمت السيطرة عليه دون وقوع ضحايا.

تفاصيل مروعة

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الأحد، أنه تم القبض على الرجل المسلح بعد أن دخل إلى مركز للشرطة وأطلق النار من مسدس، وتم استدعاء الشرطة المسلحة إلى مكتب المساعدة في Trafalgar House في برادفورد بعد ورود أنباء عن إطلاق النار في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش أمس السبت.

وتظهر لقطات الفيديو الرجل، الذي كان مسلحًا أيضًا بسكين، يطلق الرصاص من سلاحه، ولكن لم يصب أحد بأذى. وتم اعتقال الشاب البالغ من العمر 29 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم باستخدام أسلحة نارية وتهديد بالقتل.

ترويع المواطنين

احتمى الموظفون عندما دخل المسلح إلى منطقة مكتب المساعدة حيث كان يقدم المكتب خدماته لعدد من المواطنين في ذلك الوقت. وقالت شرطة غرب يوركشاير إنه تم القبض على المسلح وإنه رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

ودعا آندي فاريل، من شرطة West Yorkshire، المواطنين للإدلاء بشهادتهم في ذلك الحادث المروع أمام جهات التحقيق.

حادث فردي

وأضاف مسؤول الشرطة آندي فاريل: ” حضرت قوة الشرطة المسلحة في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية بمجرد تلقي البلاغ، مما سمح لنا بالتعامل مع الحادث بسرعة وأمان”.

وتابع “يمكننا التأكيد بأن هذا الحادث فردي ولا يشكل تهديدًا أكبر للجمهور”.