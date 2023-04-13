لحظة اقتحام واشتعال المحلات خلال احتجاجات باريس

اندلعت النيران في مقر لويس فيتون بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، بعد اقتحامه من طرف عشرات المحتجين، باعتباره رمزًا للرأسمالية.

تجدد الإضرابات والتظاهرات ضد قانون التقاعد في #فرنسا.. ومراسل #العربية: تقديرات بمشاركة نصف مليون متظاهر#باريس pic.twitter.com/6Otz0MywUm — العربية (@AlArabiya) April 13, 2023

مظاهرات الخميس

ويصادف اليوم الخميس اليوم الثاني عشر للتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، عشية قرار المجلس الدستوري بشأن مطابقة النص.

وخطط المتظاهرون للتجمعات الاحتجاجية في كل أنحاء البلاد، وتجددت الإضرابات والتظاهرات ضد قانون التقاعد في فرنسا، وهناك تقديرات تفيد بمشاركة نصف مليون متظاهر.

تحدي ماكرون

ودعا الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر يوم الخميس 13 أبريل 2023 ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة بشأن هذا المشروع الذي بات رمزًا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

وقررت النقابات تنظيم عرض القوة وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيًا أو كليًا، الإصلاح الذي يعد تغييرًا مهمًا وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا.