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تجدد الاحتجاجات العمالية في فرنسا

لحظة اقتحام واشتعال المحلات خلال احتجاجات باريس

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
لحظة اقتحام واشتعال المحلات خلال احتجاجات باريس
المواطن - فريق التحرير

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اندلعت النيران في مقر لويس فيتون بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، بعد اقتحامه من طرف عشرات المحتجين، باعتباره رمزًا للرأسمالية.

مظاهرات الخميس

ويصادف اليوم الخميس اليوم الثاني عشر للتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، عشية قرار المجلس الدستوري بشأن مطابقة النص.

وخطط المتظاهرون للتجمعات الاحتجاجية في كل أنحاء البلاد، وتجددت الإضرابات والتظاهرات ضد قانون التقاعد في فرنسا، وهناك تقديرات تفيد بمشاركة نصف مليون متظاهر.

تحدي ماكرون

ودعا الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر يوم الخميس 13 أبريل 2023 ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة بشأن هذا المشروع الذي بات رمزًا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

وقررت النقابات تنظيم عرض القوة  وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيًا أو كليًا، الإصلاح الذي يعد تغييرًا مهمًا وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا.

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