متحدث الدعم السريع يعلن انشقاقه وعودته للجيش السوداني لحظة العثور على الطفلة المفقودة بعد نسيانها من ذويها وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة العليان وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية أئمة صلاة التراويح ليلة 27 رمضان في المسجد النبوي حل مجلس الأمة الكويتي 2020 انتصارًا للإرادة الشعبية اشتباكات ليلية في حي الامتداد جنوب الخرطوم الهلال الأحمر بجدة يعيد النبض لمقيمة سورية الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم وحائل لحظة إفطار الصائمين ليلة 27 رمضان في الحرمين
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة العثور على الطفلة التي نسيها أهلها بعد توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع.
متداول: لحظة العثور على الطفلة التي نسيها أهلها بعد توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع #السعودية https://t.co/vDDbA5Z1Ue pic.twitter.com/herUVXDhpw
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2023
وظهر في الفيديو، أحد أفراد القوات الخاصة لأمن الطرق، وهو يحمل الطفلة بعد العثور عليها.
وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت أمس الأحد، العثور على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها.
وقال الحساب الرسمي للقوات على موقع “تويتر”، إن أمن الطرق بالمنطقة الشرقية عثر على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها، إثر توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع، وتم تسليمها لهم وهي بصحة جيدة – ولله الحمد.