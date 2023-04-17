Icon

متحدث الدعم السريع يعلن انشقاقه وعودته للجيش السوداني Icon لحظة العثور على الطفلة المفقودة بعد نسيانها من ذويها Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة العليان Icon وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية Icon أئمة صلاة التراويح ليلة 27 رمضان في المسجد النبوي Icon حل مجلس الأمة الكويتي 2020 انتصارًا للإرادة الشعبية Icon اشتباكات ليلية في حي الامتداد جنوب الخرطوم Icon الهلال الأحمر بجدة يعيد النبض لمقيمة سورية Icon الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم وحائل Icon لحظة إفطار الصائمين ليلة 27 رمضان في الحرمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تسليمها للأسرة بصحة جيدة

لحظة العثور على الطفلة المفقودة بعد نسيانها من ذويها

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
لحظة العثور على الطفلة المفقودة بعد نسيانها من ذويها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة العثور على الطفلة التي نسيها أهلها بعد توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع.

وظهر في الفيديو، أحد أفراد القوات الخاصة لأمن الطرق، وهو يحمل الطفلة بعد العثور عليها.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت أمس الأحد، العثور على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها.

وقال الحساب الرسمي للقوات على موقع “تويتر”، إن أمن الطرق بالمنطقة الشرقية عثر على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها، إثر توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع، وتم تسليمها لهم وهي بصحة جيدة – ولله الحمد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود
السعودية اليوم

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
السعودية اليوم

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج...

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل...

السعودية اليوم
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
الرياضة

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

الرياضة
أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات
السعودية اليوم

أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”:...

السعودية اليوم
لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة
السعودية اليوم

لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها
السعودية اليوم

الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع...

السعودية اليوم