لحظة العثور على الطفلة المفقودة بعد نسيانها من ذويها

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة العثور على الطفلة التي نسيها أهلها بعد توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع.

متداول: لحظة العثور على الطفلة التي نسيها أهلها بعد توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع #السعودية https://t.co/vDDbA5Z1Ue pic.twitter.com/herUVXDhpw — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2023

وظهر في الفيديو، أحد أفراد القوات الخاصة لأمن الطرق، وهو يحمل الطفلة بعد العثور عليها.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت أمس الأحد، العثور على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها.

وقال الحساب الرسمي للقوات على موقع “تويتر”، إن أمن الطرق بالمنطقة الشرقية عثر على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها، إثر توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع، وتم تسليمها لهم وهي بصحة جيدة – ولله الحمد.