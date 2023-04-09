الوحدة يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد تدشين آلية المسجد الذكي في مكة المكرمة لحظة امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين والزوار في مشهد مهيب رومارينيو عينه على الهاتريك الثاني بالدوري ماكرون: علينا تقليل الاعتماد على أمريكا وتجنب الصراع العديد من أجهزة آيفون تتوقف عن العمل الشهر المقبل لقطات لجريان السيول الشديدة في الطائف تفاصيل زراعة أول قلب صناعي كامل لمريض سعودي التكافؤ شعار مباريات التعاون والاتفاق كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين والمصليين، وسط أجواء إيمانية وروحانية وممارسة الضيوف الرحمن شعائرهم الدينية بالمسجد الحرام، بسلاسة دون توقف.
فيديو | #الإخبارية ترصد امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين والزوار#نشرة_النهار pic.twitter.com/jiOsS8SlZd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 9, 2023
ووصل عدد المصلين والمعتمرين في الساعة الواحدة ظهرًا، داخل صحن المطاف إلى 107 آلاف طائف، يمارسون الطواف والشعائر الدينية سلاسة وانسيابية دون توقف، بعد التوسعة الكبيرة التي شهدها صحن المطاف، ما جعل هناك حالة من المرونة في عمليات الطواف.
وتقف منظومة متكاملة من الخِدْمَات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين خلف خدمة ضيوف الرحمن ومساعدتهم، ليتمكنوا من صلاتهم وشعائرهم ومناسكهم مطمئنين، داخل المسجد الحرام.
ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الكوادر البشرية، وكافة الوسائل التقنية لتقديم الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام.