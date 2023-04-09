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الآلاف يطوفون وسط أجواء إيمانية وروحانية

لحظة امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين والزوار في مشهد مهيب

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
لحظة امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين والزوار في مشهد مهيب
المواطن- فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين والمصليين، وسط أجواء إيمانية وروحانية وممارسة الضيوف الرحمن شعائرهم الدينية بالمسجد الحرام، بسلاسة دون توقف.

ووصل عدد المصلين والمعتمرين في الساعة الواحدة ظهرًا، داخل صحن المطاف إلى 107 آلاف طائف، يمارسون الطواف والشعائر الدينية سلاسة وانسيابية دون توقف، بعد التوسعة الكبيرة التي شهدها صحن المطاف، ما جعل هناك حالة من المرونة في عمليات الطواف.

خدمات شؤون الحرمين

وتقف منظومة متكاملة من الخِدْمَات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين خلف خدمة ضيوف الرحمن ومساعدتهم، ليتمكنوا من صلاتهم وشعائرهم ‎ومناسكهم مطمئنين، داخل المسجد الحرام.

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الكوادر البشرية، وكافة الوسائل التقنية لتقديم الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام.

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