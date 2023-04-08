لحظة انتقام امرأة تركية لشرفها من شقيق زوجها

شهدت شوارع تركيا حادث مأساوي لانتهاء علاقة غير شرعية أقامها التركي Ferdi B مع زوجة أخيه Hülya B البالغة 33 عامًا، فيما انتهت بمقتله على مرحلتين، فقد دهسته هوليا بسيارتها، ثم اقتربت منه وهو فاقد الوعي وأطلقت على رأسه رصاصة أردته قتيلاً للحال وسط أحد شوارع مدينة أورفة في الجنوب الشرقي التركي.

جريمة وانتقام

وبعد قتله راحت تصرخ “غسلت شرفي” على مسمع من تجمعوا في المكان، وسمعوها تطلب منهم الاتصال بالشرطة لتسليم نفسها، بحسب ما جاء في الفيديو.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية التركية أنه تبين من المحققين فيما بعد أن القتيل بعمر 41 عامًا، كان يصوّر كل معاشرة بينه وبينها من حيث لم تكن تدري.

تفاصيل الحادث