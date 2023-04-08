Icon

زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية مجددًا Icon 3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال Icon لحظة انتقام امرأة تركية لشرفها من شقيق زوجها Icon أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة عبر مشروعات رؤية المملكة Icon التعاون الإسلامي: الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين فقط Icon زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً بأحد مساجد كييف Icon الإطاحة بـ 13 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon تغريدة نارية من إيلون ماسك بوجه البنتاغون Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon غواصة نووية أمريكية مزودة بصواريخ تتجه للشرق الأوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دهسته بالسيارة ثم قتلته برصاصة

لحظة انتقام امرأة تركية لشرفها من شقيق زوجها

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
لحظة انتقام امرأة تركية لشرفها من شقيق زوجها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت شوارع تركيا حادث مأساوي لانتهاء علاقة غير شرعية أقامها التركي Ferdi B مع زوجة أخيه Hülya B البالغة 33 عامًا، فيما انتهت بمقتله على مرحلتين، فقد دهسته هوليا بسيارتها، ثم اقتربت منه وهو فاقد الوعي وأطلقت على رأسه رصاصة أردته قتيلاً للحال وسط أحد شوارع مدينة أورفة في الجنوب الشرقي التركي.

جريمة وانتقام

وبعد قتله راحت تصرخ “غسلت شرفي” على مسمع من تجمعوا في المكان، وسمعوها تطلب منهم الاتصال بالشرطة لتسليم نفسها، بحسب ما جاء في  الفيديو.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية التركية أنه تبين من المحققين فيما بعد أن القتيل بعمر 41 عامًا، كان يصوّر كل معاشرة بينه وبينها من حيث لم تكن تدري.

تفاصيل الحادث

ثم طرأ على أخيه ما اضطره قبل 3 أشهر إلى الانتقال مع زوجته وأولادهما الثلاثة للإقامة والعمل بمدينة “ديار بكر” البعيدة في إقليم الأناضول 177 كيلومترا، وعندها بدأ شقيقه يطلب منها زيارته في أورفة المعروفة عربيا باسم رأس العين، ومواصلة ما كان بينهما من علاقة سرية، ولما كررت الرفض، كشف لها عما يملك من صور، وهددها ببث بعضها في مواقع التواصل، وهو ما أغضبها.

ولم تجد هوليا حلاً مع “فردي ب” المصر على اللقاء بها كلما شعر برغبة بها، إلا بالتخلص منه نهائيًا، فتظاهرت بموافقتها على مواصلة العلاقة، واتفقت معه على اللقاء الأربعاء الماضي في أحد شوارع “أورفة” بالذات، وهناك أقدمت على قتله دهسًا وبرصاصة في رأسه غسلاً للعار وإنقاذًا لعائلتها، وفقا لما أخبرت محكمة مثلت أمامها في اليوم التالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون المفلس
العالم

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون...

العالم
ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية
تكنولوجيا

ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات...

تكنولوجيا
سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
السعودية اليوم

سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز...

السعودية اليوم
أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط...

الرياضة
تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في فلوريدا
غرائب

تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في...

غرائب
الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا
الرياضة

الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال...

الرياضة
وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص
السعودية اليوم

وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق...

السعودية اليوم
السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة
تقارير

السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة

تقارير