لحظة اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية

اندلع حريق في مبنى يتبع وزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو، مساء أمس الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء تاس التي نقلت عن خدمات الطوارئ.

نيران شديدة

وتابع متحدث رسمي: اندلع حريق في أحد المباني الواقعة على أراضي وزارة الدفاع، في 19 شارع زنامنكا. ولوحظت كثافة نيران شديدة من نافذة في الطابق الثالث.

وقالت الوكالة في وقت لاحق: إنه جرى السيطرة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات.