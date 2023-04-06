لحظة اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية

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اندلع حريق في مبنى يتبع وزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو، مساء أمس الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء تاس التي نقلت عن خدمات الطوارئ.
وتابع متحدث رسمي: اندلع حريق في أحد المباني الواقعة على أراضي وزارة الدفاع، في 19 شارع زنامنكا. ولوحظت كثافة نيران شديدة من نافذة في الطابق الثالث.
وقالت الوكالة في وقت لاحق: إنه جرى السيطرة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات.