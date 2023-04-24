لحظة اندلاع حريق في محيط سفارة الكويت بالخرطوم

اندلعت اشتباكات عنيفة وتصاعدت أعمدة الدخان في محيط السفارة الكويتية في العاصمة الخرطوم، صباح اليوم الاثنين، فيما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة اشتعال النيران بمحيط السفارة.

🔴🎥فيديو متداول لاشتباكات عنيفة وتصاعد لأعمدة الدخان في محيط السفارة الكويتية🇰🇼 في #الخرطوم. pic.twitter.com/vKAyrrTIfU — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) April 24, 2023

محيط السفارة الكويتية

وساد هدوء حذر صباحًا في العاصمة، لكن تجددت الاشتباكات قرب مقر السفارة الكويتية في الخرطوم.

وانتهت أمس الأحد الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، من دون إعلان طرفيها تمديدها أو تجديد سريانها.

حصيلة القتلى

وفي أسبوعها الثاني، أدت المعارك بين الجيش والدعم السريع إلى قرابة 420 قتيلاً و3700 جريح وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وأجلت دول عدة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر وغيرها دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية مع استمرار القتال.