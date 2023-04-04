جود الإسكان عنوان للتنافس على السخاء وترجمة لمعاني التكافل لحظة اندلاع حريق هائل في سوق شهير بـ بنجلاديش تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 945 مليون ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم سعيد العويران من الحرم المكي : اللهم اشفِ بنت أخي التأمينات الاجتماعية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين طفلة عراقية تخطف القلوب بموقف إنساني مع مشرد مدني الرياض يخمد حريقًا في محل لبيع الإطارات كل ما تريد معرفته عن ألينا حبة محامية ترامب العراقية أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 3 مناطق
اندلع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في سوق شعبي للملابس في عاصمة بنجلاديش دكا في حين توجه المئات من رجال الإطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء النيران.
حريق هائل يندلع في سوق شهير في عاصمة #بنغلاديش دكا، وألسنة اللهب تتمدد في المحلات، وسط محاولات عشرات من رجال الإنقاذ إخماده #الحدث pic.twitter.com/EdxBao3zAf
— ا لـحـدث (@AlHadath) April 4, 2023
ونقلت قناة “تشانيل نيوز آشيا” في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن أصحاب المحلات ومسئولي الإطفاء قولهم إن سوق “بونجو بازار” وثلاث مناطق تجارية مجاورة قد دمرت بالكامل تقريبًا بسبب الحريق الضخم.
بدوره، قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء رقيب الإسلام، إن نحو 600 من رجال الإطفاء يعملون في الوقت الحالي للسيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم بالتوقيت المحلي لبنجلاديش.
من جانبه، قال متحدث عسكري، في بيان، إن مروحية تابعة للقوات الجوية انضمت إلى جهود الإطفاء.