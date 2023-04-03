لحظة انفجار عبوة ناسفة بسيارة بمطار المزة العسكري

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أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، الأحد، أن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة، ما تسبب بسماع دوي انفجارات كبيرة في منطقة المزة قرب العاصمة دمشق.
ونجم صوت الانفجار الذي سمع- قبل قليل- في منطقة المزة، عن انفجار عبوة في سيارة مدنية؛ ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
ووفق شهود عيان، سمع دوي الانفجارات في محيط مطار المزة العسكري.
وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة محترقة، لكن لم يتم التأكد على الفور من حقيقة المقطع المتداول.