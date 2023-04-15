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وسط اندلاع اشتباكات عنيفة

لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني بسبب دوي الانفجارات

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني بسبب دوي الانفجارات
المواطن - فريق التحرير

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ظهر مذيع على شاشة تلفزيون السودان الرسمي لفترة وجيزة قائلًا إن اشتباكات تدور هناك فيما سُمعت أصوات إطلاق نار في الخلفية.

وكان مقدم النشرة الإخبارية يقول إن الأوضاع هادئة بينما يُمكن سماع دوي الرصاصات في الموقع، وما أن أكمل عبارته حتى انقطع البث بالكامل.

اشتباكات عنيفة

واندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين الجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان من جهة وقوات الدعم السريع بقيادة حليف البرهان السابق، محمد حمدان دقلو الملقب بـ حميدتي من جهة ثانية في مناطق مختلفة من الخرطوم.

لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني بسبب دوي الانفجارات

وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، وعلى المطار الدولي، ولكن الجيش من جهته قال إنه ما زال يسيطر على جميع القواعد والمطارات.

وذكرت قوات حميدتي في بيان أنها سيطرت على مطار الخرطوم الدولي بالعاصمة وقاعدة مروي العسكرية بشمال البلاد.

اتهامات متبادلة

وجاء البيان بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء مختلفة من البلاد، وقالت قوات الدعم السريع في بيان سابق إن هذا الأمر وقع نتيجة هجوم شنه الجيش.

من جهته، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمهاجمة الكثير من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها.

وأكد الجيش في بيان إنه ما زال يسيطر على جميع القواعد والمطارات، مشيرا إلى أن قواته الجوية تنفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وقال شهود لرويترز إن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتسعت إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

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