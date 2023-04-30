رباعية لـ ليفربول ضد توتنهام بنك السودان المركزي: أموال المودعين آمنة مقتل وإصابة 8 أشخاص بملهى ليلي في لندن لحظة انهيار جزء من الطريق بجازان بسبب السيول تسرب غاز يودي بحياة 11 شخصًا في الهند أسباب انهيار سقف قاعة حي القيروان بالرياض عقوبة الهلال ضد سالم الدوسري مقتل 4 رجال بمشاجرة في البرتغال بسبب الحمام 120 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأرصاد هيئة السوق المالية تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات
وثق مقطع فيديو رائج لحظات انهيار جزء من طريق عقبة عثوان، بمحافظة الداير، شرق منطقة جازان، وسط جريان السيول التي نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المنطقة.
وبين المقطع المتداول عبر موقع تويتر، انهيار جزء من الطريق الذي يبدو من خلال الفيديو أنه بُني على مرتفع كبير.
وخلال الفيديو، لوحظ عبور السيارات على العقبة رغم انهيار جزء منها، ما يجعل هذه المركبات عرضة لخطر الانجراف والسقوط لأسفل، خاصة وأن السيول لا زالت تجري بها.
يذكر أن منطقة جازان قد شهدت، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، وسط تحذيرات من المدني بضرورة اتباع تعليمات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر.