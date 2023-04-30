لحظة انهيار جزء من الطريق بجازان بسبب السيول

وثق مقطع فيديو رائج لحظات انهيار جزء من طريق عقبة عثوان، بمحافظة الداير، شرق منطقة جازان، وسط جريان السيول التي نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المنطقة.

وبين المقطع المتداول عبر موقع تويتر، انهيار جزء من الطريق الذي يبدو من خلال الفيديو أنه بُني على مرتفع كبير.

مخاطر الانهيار

وخلال الفيديو، لوحظ عبور السيارات على العقبة رغم انهيار جزء منها، ما يجعل هذه المركبات عرضة لخطر الانجراف والسقوط لأسفل، خاصة وأن السيول لا زالت تجري بها.

تحذيرات السيول

يذكر أن منطقة جازان قد شهدت، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، وسط تحذيرات من المدني بضرورة اتباع تعليمات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر.