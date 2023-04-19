لحظة انهيار موقف سيارات متعدد الطوابق في نيويورك

انهار موقف للسيارات مكون من خمسة طوابق في مانهاتن، نيويورك، وقالت خدمات الطوارئ إن عدة أشخاص أصيبوا، وقد يكون بعض الضحايا محاصرين في المبنى المنهار.

حادث ضخم

وبحسب وكالة سبوتنيك، وقع الانهيار في شارع آن بالقرب من شارع ناسو بوسط مدينة نيويورك في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت شبكة سي بي اس نيوز نقلًا عن ممثلي خدمة الطوارئ بالمدينة إن الطابق الثاني من المبنى انهار على الطابق الأول، وبالنظر إلى الفيديو، كانت السيارات مكدسة فوق بعضها البعض في موقع الانهيار، وتعتقد إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك أن العديد من الأشخاص محاصرون داخل الموقع، لكن ورد أن رجال الإنقاذ لا يستطيعون دخول المبنى بسبب عدم استقراره.

عدد الضحايا غير معلوم

وقال ممثل إدارة الإطفاء إنه من المتوقع بعد رفع الأنقاض أن يتغير عدد الضحايا. لم يتضح بعد إلى أي مدى كان المبنى آمنًا من الناحية الهيكلية ومتى تم فحصه آخر مرة.