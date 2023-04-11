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وسط تحذيرات الدفاع المدني

لحظة تحطم زجاج نافذة سيارة خلال هطول برد شديد بالجوف

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
لحظة تحطم زجاج نافذة سيارة خلال هطول برد شديد بالجوف
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، تحطم زجاج نافذة سيارة لحظة هطول زخات برد شديدة في منطقة الجوف، والتي شهدت حالة مطرية غزيرة منذ أمس.

تحطم النافذة

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، إحدى السيارات التي تسير وسط زخات البرد، ما أدى إلى تحطم زجاج نافذتها، حيث قال قائد المركبة “يا ساتر.. لا إله إلا الله.. تكسر”.

عواصف رعدية وأمطار

وهطلت اليوم وليلة البارحة أمطار غزيرة على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة، مصحوبة بزخات من البرد.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لأهالي منطقة الجوف من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الـ 12 فجر غد الأربعاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل دومة الجندل وسكاكا حتى الساعة الـ 12 فجر غد الأربعاء.

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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