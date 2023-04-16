لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية في السودان

أفادت قناة “العربية”، بتصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في محيط المنطقة.

مراسل #العربية: تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية pic.twitter.com/f9DPZusXeU — العربية (@AlArabiya) April 16, 2023

اشتباكات قاعدة مروي

وأوضحت قناة العربية، أن العمود الدخاني المتصاعد من قاعدة مروي العسكرية، يشير إلى وقوع اشتباكات حدثت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتدمير أحد الأسلحة الثقيلة.

وتشير قناة العربية، إلى أنه محتمل أن تزيد الاشتباكات حول هذه القاعدة، لا سيما وأنه توجد قوات الدعم السريع، داخل القاعدة وفي مناطق متفرقة منها، ويحيط الجيش السوداني بها في مناطق متعددة أيضًا.

القصر الجوي

ونشرت قوات الدعم السريع في السودان لقطات توثق سيطرتها على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بعد الاستيلاء عليه أمس السبت.