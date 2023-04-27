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حاول المارة إفاقته بالماء دون فائدة

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
المواطن - فريق التحرير

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تشهد إسبانيا ارتفاعاً في درجات الحرارة غير مسبوق خاصة وأن فصل الصيف لم يبدأ بعد.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في وفاة حصان يجر عربة بسبب أشعة الشمس الشديدة التي تعرض لها

ووثق مقطع فيديو عرضته قناة “العربية” هذه اللحظة، إذ يرصد لقطات من تعرض الحصان للإغماء في الشارع أدى إلى وفاته لاحقًا.

وأظهر الفيديو قيام المارة بوضع المياه على الحصان لإفاقته.

وتشهد إسبانيا موجة حارة مبكرة مع درجات حرارة أعلى من المتوسط في بعض المناطق بحوالي 15-20 درجة مئوية.

ووصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مدينة إشبيلية الجنوبية.

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