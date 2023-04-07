لقطات من تجديد تاليسكا لعقده مع النصر تنبيه لأهالي المدينة المنورة: أمطار متوسطة حتى الـ9 مساء وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار وظائف إدارية شاغرة في العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بشركة بوبا بدايات البريد السعودي يستعرضها تركي الفيصل وظائف شاغرة لدى فروع المراعي لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة ترتيب دوري روشن بعد فوز الفتح على الخليج
تعرض منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة برشلونة لمحاولة فاشلة من بعض اللصوص لاقتحامه.
وشهد منزل ميسي الذي يقع في منطقة “كاستيلديفيلس” محاولة للاقتحام من جانب بعض اللصوص في ساعة متأخرة من فجر الخميس، ولكن المحاولة باءت بالفشل.
ووقعت الأحداث حوالي الساعة الثانية فجرًا ونفذها شخصان مقنعان يرتديان ملابس سوداء.
وبحسب شبكة espn فإن محاولة الاستهداف كان لشخص قريب من منزل ميسي وليس منزل ميسي، وأن منزل النجم الأرجنتيني مزود بحراسة مشددة وكاميرات مراقبة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا النوع من الأحداث للاعب الأرجنتيني، قبل بضعة أشهر، قام رجلان مقنعان باقتحام غرفته الواقعة في أحد فنادق باريس.
كما قامت مجموعة مسلحة يوم 2 مارس الماضي بمهاجمة متجر مملوك لأنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، فقد تم القبض على واحد من الرجلين وهو يصعد إلى المبنى في مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي ويطلق النار بشكل متكرر فوق النوافذ والباب الأمامي.
وأوضحت أنه تم إطلاق أكثر من ستة أعيرة نارية على السوبر ماركت.