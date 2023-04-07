لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة

تعرض منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة برشلونة لمحاولة فاشلة من بعض اللصوص لاقتحامه.

محاولة الاقتحام

وشهد منزل ميسي الذي يقع في منطقة “كاستيلديفيلس” محاولة للاقتحام من جانب بعض اللصوص في ساعة متأخرة من فجر الخميس، ولكن المحاولة باءت بالفشل.

ووقعت الأحداث حوالي الساعة الثانية فجرًا ونفذها شخصان مقنعان يرتديان ملابس سوداء.

مهاجمة متجر زوجته

وبحسب شبكة espn فإن محاولة الاستهداف كان لشخص قريب من منزل ميسي وليس منزل ميسي، وأن منزل النجم الأرجنتيني مزود بحراسة مشددة وكاميرات مراقبة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا النوع من الأحداث للاعب الأرجنتيني، قبل بضعة أشهر، قام رجلان مقنعان باقتحام غرفته الواقعة في أحد فنادق باريس.

كما قامت مجموعة مسلحة يوم 2 مارس الماضي بمهاجمة متجر مملوك لأنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، فقد تم القبض على واحد من الرجلين وهو يصعد إلى المبنى في مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي ويطلق النار بشكل متكرر فوق النوافذ والباب الأمامي.

وأوضحت أنه تم إطلاق أكثر من ستة أعيرة نارية على السوبر ماركت.